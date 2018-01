Vanheusden keert op huurbasis terug naar Standard

Zinho Vanheusden is een 18-jarige centrale verdediger. Vanheusden komt uit de jeugdopleiding van Standard, maar trok in 2015 naar Italië voor een avontuur bij Inter. Bij de Milanezen zat hij al enkele keren op de bank in de Serie A. Inter gelooft ook in Vanheusden, want vorige week zette de Belg nog zijn handtekening onder een contract tot 2022.

Vanheusden, die begin dit seizoen debuteerde voor de Belgische beloften, revalideert momenteel nog van een zware knieblessure, maar Standard rekent dit seizoen toch nog op de verdediger. De Luikenaars hebben ook een optie om Vanheusden ook volgend seizoen te huren van Inter.