Nog snel paniekaankoop op de slotdag? Dat pakt niet altijd slecht uit

Op de laatste dag van de vorige wintermercato haalde Standard met de slag 3 Congolezen weg bij zusterclub TP Mazembe. Christian - toen nog Nekadi - Luyindama heeft zich de voorbije maanden geopenbaard als een revelatie: fysiek ijzersterk, goed in de relance, technisch vaardig en ook nog eens trefzeker, zoals we afgelopen weekend nog zagen in de klassieker tegen Anderlecht.

Verrassend dat uitgerekend Luyindama de krent in de pap is geworden, want hij was van de 3 Congolezen van Mazembe diegene met de minste weerklank. Zo had hij op het moment van zijn transfer nog geen interlands gespeeld, terwijl Bokadi en Bolingi mee waren naar de Africa Cup.