Vandenbempt: "Insinuaties van Van Wijk zijn heel kwalijk"

Zo zei hij dat KVM in de degradatiestrijd niet veel had aan het "speeltuinvoetbal" van Bandé. Vandenbempt gaf hem geen ongelijk. "KV Mechelen heeft een gigantisch goeie zaak gedaan door op het moment dat Bandé top was daar een fantastisch bedrag voor te innen. Het is wel opvallend, toen werd er veel goeds over hem verteld, maar sinds die transfer heeft hij bijna niets meer gepresteerd. Bij Ajax zullen ze zich toch een paar vragen stellen daarover."

"Als ik in zo'n serieuze dip zat, zou ik niet naar Ajax gaan. Dan zou ik bij KV Mechelen proberen om weer vertrouwen en vorm te vinden."

Maar het was een andere uitspraak van Van Wijk die Vandenbempt vooral was bijgebleven. "Gelukkig zegt hij zelf dat hij niets insinueert, want anders hadden we hem er wel van verdacht. Dat hij insinueert dat Eupen zich via vriendendiensten en bedrog zal redden. Dat is volgens hem blijkbaar schering en inslag in Wallonië."

"In alle ernst, het is heel kwalijk dat je dit bij je debuut als trainer beweert en poneert, zonder dat je iets kan aantonen. Hij heeft heel veel werk met zijn eigen ploeg. Het is hoogst ongelukkig dat je op die manier al een uitvlucht probeert te verzinnen voor als het niet goed gaat. Een club als KV Mechelen zou hem op het matje hebben moeten roepen. KVM zou dit van zijn trainer niet mogen tolereren."