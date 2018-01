"Zou het kunnen dat Coucke de titel voor Anderlecht als weg beschouwt?"

Bijkomend hoofdstuk in het overnameverhaal: Marc Coucke moet ook de verkoop van KV Oostende nog afronden. "Ik denk dat dat een redelijk ingewikkeld verhaal is. Er is nog wat werk aan", weet Peter Vandenbempt.

"Ik laat me vertellen dat de verkoop van KVO moeizaam verloopt. De moeilijkheidsgraad van de verkoop zal ook afhangen van hoeveel geld Coucke wil recupereren van wat hij er in heeft gestopt."

"Ik heb begrepen dat het helemaal rond moet zijn op het moment waarop de Licentiecommissie vergadert en toekent. Er zijn twee data: 25 en 30 maart. Het dossier moet ingediend worden op 15 februari, waarna er nog stukken kunnen worden toegevoegd. Het is vooral een enorm onzekere periode, zowel in Oostende als in Anderlecht."

Filip Joos: "Zou het kunnen dat Coucke de titel als weg beschouwt en dat het niet zo erg is dat het nu niet zo goed gaat met Anderelcht? Want dan kan hij met een propere lei beginnen."