STVV: "Kunstgras weghalen? Dat kan om technische redenen niet"

Sint-Truiden speelt als enige club uit de hoogste afdeling op kunstgras. Dat zint vele eersteklassers niet langer, de Pro League wil de zaak onderzoeken.

"Het kunstgras weghalen? Dat kan om technische redenen niet", vertelt Robrecht Asnong, architect van Stayen, aan Sporza. "Er zit onder het veld een parkeerkelder, die voorzien is op het gewicht van de kunstgraslaag."

"Als we daar natuurgras moeten op leggen, dan moeten we er minstens een halve meter grond op zetten. Dat gewicht is veel te hoog voor de onderliggende structuur. Dat is geen optie."

"Als de parking opgeofferd wordt, dan kan er natuurgras komen. Maar dan zit je nog met de niveaus die niet meer kloppen. Technisch gezien is de aanpassing dus niet mogelijk zonder de kelder op te offeren."