Renard: "Trebel was niet de rotte appel, maar de appelboom"

Wie zijn woord niet hield? Ik heb het niet over de president en niet over de fans. Olivier Renard? Precies.

"Mijn terugkeer naar Sclessin wordt best leuk", voorspelde Trebel. "Ik heb er mooie momenten beleefd. Maar ik heb de pagina omgedraaid. Nu ben ik bij Anderlecht."

"Ik zal niet goed ontvangen worden. Steven Defour is niet goed ontvangen. Waarom zou Trebel wel goed ontvangen worden? Zo is het nu eenmaal. Dat wist ik toen ik hier tekende."

"Wat ik onthoud van mijn periode bij Standard? Dat ze me de kans hebben gegeven te ontploffen op het veld. Maar op het einde was het moeilijker omdat we niet goed presteerden en ik iets anders wilde."

"Als ik de kans zou krijgen, dan zou ik mijn vertrek niet anders doen. Voor mij is een woord een woord. Wie zijn woord niet hield? Ik heb het niet over de voorzitter en niet over de fans. Olivier Renard? Precies. Als je de eerste dag ja zegt, moet je de dag later niet nee zeggen. Het is een kwestie van respect en respect is niet te koop."