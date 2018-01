"Het wordt moeilijk om Morioka nog te overtuigen zijn contract uit te doen"

Morioka streek deze zomer neer in Beveren. Hij speelde zich in geen tijd in de kijker van de topclubs en lijkt nu voor Anderlecht te kiezen. Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck weet dat het moeilijk wordt om de Japanner te houden. "De speler heeft aangegeven dat hij de club wenst te verlaten", klinkt het bij Sporza.

"Er is vergevorderde interesse van Anderlecht voor Morioka. Hij zou ook al een persoonlijk akkoord hebben met de club. Dat maakt het voor ons iets moeilijker om de speler nog te houden. Er is wel nog geen akkoord tussen de twee clubs."

Na middenvelder Ibrahima Seck, die trainer Philippe Clement volgde naar Genk, lijkt Waasland-Beveren opnieuw een smaakmaker te verliezen. "We zijn uiteraard niet gelukkig. Morioka is dit seizoen één van onze vaandeldragers. Het is voor ons al de vierde uitgaande transfer in een lopend seizoen. Dat is niet evident voor een club als Waasland-Beveren."

"Het bewijst wel de goede werking en screening van de club, maar heeft wel zijn gevolgen. Het wordt kort dag om nog een vervanger aan te trekken voor de deadline van woensdag. Financieel kunnen we een goede zaak doen, maar uiteraard primeert het sportieve."

"We staan dicht bij een plaats in Play-off I en dat maakt het nog pijnlijker. We hebben tot dusver een heel goed seizoen gespeeld en verdienden eigenlijk nog meer punten dan we nu al hebben. Maar als een speler niet meer met zijn hoofd bij de club is en al een akkoord heeft, wordt het moeilijk om die speler nog te overtuigen zijn contract uit te doen. Dat was ook bij Seck het geval."