Hanni ontkent transfer: "Kijk naar de datum, wees niet dom"

De overgang van Hanni naar Spartak Moskou hangt al een tijdje in de lucht. Een foto van Hanni die een contract ondertekent verscheen vandaag op verschillende Russische sportwebsites.

De Algerijnse aanvoerder van Anderlecht zou bij Spartak Moskou, op dit moment de nummer 3 in Rusland, een contract voor 4,5 seizoenen ondertekenen.

Hanni tweette even later zelf ook. "Kijk naar de datum van de foto, jongens", zei hij tegen zijn volgers. "Wees niet dom." Daarmee lijkt de overgang naar Rusland nog niet in orde. Ook bij Anderlecht is te horen dat een transfer niet officieel is.