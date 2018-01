Het rapport van Lokonga: geslaagd op Sclessin, zonder op te vallen (video)

Lokonga begon op speeldag 20 tegen Eupen ook in de basis bij Anderlecht. Maar thuis tegen Eupen of op het veld van Standard, we moeten u het verschil niet uitleggen.

Lokonga moest in moeilijke omstandigheden niet onderdoen voor zijn ploegmaats. Alleen daarvoor verdient de 18-jarige een pluim. Maar eerlijk is eerlijk. Voor de rest speelde de middenvelder eerder onopvallend. Daarbij werd hij wel niet geholpen door de aanpak van zijn ploeg.

Anderlecht koos op Sclessin voor een verdedigend blok en probeerde snel uit te breken via Saief en Appiah op de flanken of door meteen diep te mikken richting Hanni. Lokonga en Kums opereerden als buffer voor de verdediging. Trebel speelde iets hoger dan normaal.

Lokonga deed vooral wat trainers graag zien en kreeg daarvoor lof van Hein Vanhaezebrouck. "Hij heeft een wedstrijd met zoveel druk en zo'n scoreverloop goed afgewerkt. Hij heeft veel kwaliteiten. Dit was een test en die heeft hij afgelegd zoals een grote speler dat zou doen. Dat stemt hoopvol voor de toekomst."

De jonge middenvelder lijkt technisch bovengemiddeld begaafd. Dat toonde hij onder meer door de bal enkele keren met de onderkant van de voetzool te behandelen op een manier die doet denken aan zijn broer. Hij zocht meestal naar de voetballende opties. Niet makkelijk in een match waarin je ploeg vaak achteruit wordt gedrukt. Het is te vroeg om te spreken over de geboorte van een supertalent, maar zijn eerste "clasico" was zeker geslaagd.