Decarli stond tegen Oostende nog in de basis bij Club Brugge. Decarli stond tegen Oostende nog in de basis bij Club Brugge.

Saulo Decaril zal Club Brugge dit seizoen niet meer kunnen helpen in de titelstrijd. De 25-jarige Zwitserse centrale verdediger moet een peesoperatie ondergaan en is tot het einde van het seizoen out.