Tateishi is de nieuwe CEO van Sint-Truiden: "STVV wordt geen Japanse club"

De nieuwe CEO is bijzonder ambitieus en deed zijn plannen uit de doeken in een vijpuntenplan. "Mijn eerste punt is dat we op sportief gebied van deze club consequent een team dat speelt voor de top vijf willen maken."

"Ten tweede wil ik meer aandacht besteden aan de jeugdopleiding. We moeten de top worden in het opleiden van mijn spelers. Mijn ideaal is te spelen met elf spelers die we zelf hebben opgeleid."

"Ook het stadion vol krijgen is een doel. Dat lukt momenteel niet en dat willen we graag veranderen in de toekomst. De fans moeten zich thuisvoelen op Stayen."

Niet alleen sportief wil Tateishi veel veranderen, ook extra-sportief wil hij zijn stempel drukken. "We zijn op dit moment financieel niet stabiel. Dat moet veranderen. We willen geen spelers verkopen van het huidige team, het doel is om onze tv-rechten in Azië te verkopen en zo extra inkomsten te genereren."

"Het laatste puntje ten slotte slaat op onze Japanse identiteit. We willen Japanse technologie en IT introduceren op Stayen."