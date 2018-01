Geen taalbarrière tussen Vormer en Asare: "Jeetje, hij spreekt Nederlands"

Flashback naar afgelopen donderdag. KV Oostende-aanvoerder Siani kiest voor het begin van de match tegen Club Brugge om van kant te wisselen. Vormer heeft het Frans van Siani niet begrepen en moet om hulp vragen. "Wat wil hij? Draaien?"

Drie dagen later is de Club-aanvoerder blij dat dat taalprobleem zich niet voordoet bij Gent-kapitein Asare. "Jeetje, hij praat Nederlands." Leuk moment, maar wat als Vormer straks in het Frans interviews moet geven met een Gouden Schoen in zijn handen?