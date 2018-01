Club Brugge huurt Kroatische international Mitrovic van Besiktas

Mitrovic is een extra wapen voor Club Brugge in de titelstrijd. De centrale verdediger speelde sinds januari 2017 bij Besiktas, waarmee hij een paar maanden geleden kampioen van Turkije werd.

Voordien was hij in eigen land actief bij Cibalia en Rijeka. Voor zijn land speelde hij in alle jeugdreeksen en het A-elftal. In de WK-voorronde versierde hij 6 caps.

Club Brugge leent Mitrovic voor een half jaar, waarna het ook kan beslissen om de verdediger definitief aan te trekken.