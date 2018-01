Vandenbempt: "Club Brugge was tegen Gent zwak over de hele lijn"

Uiteindelijk moest Anderlecht heel tevreden zijn met dat ene punt en Standard heel ongelukkig, want dit was volgens mij de beste wedstrijd van de Rouches dit seizoen en misschien wel sinds een paar jaar. We weten dat Anderlecht natuurlijk wel vaker het beste bovenhaalt in Standard, maar toch.

De wedstrijd was een geweldig spektakel, maar werd gemaakt door de thuisploeg. Alles zat erin bij Standard: tempo, duelkracht, pressing, inzet, combinaties, veel dreiging op stilstaande fases. Die Razvan Marin die al een hele tijd goed bezig is, wordt alsmaar beter en was de absolute uitblinker. Luyindama wa achterin de rots in de branding en doelpuntenmaker, en Emond was heel aanwezig, maar ook heel ongelukkig in de afwerking.

Dat was het grote probleem voor Standard: kansen genoeg om misschien 6 keer te scoren, maar uiteindelijk nog blij moeten zijn bij die grote misser voor Ganvoula bij Anderlecht helemaal op het einde of de anticlimax was compleet geweest.

Maar de vraag is waarom Standard dat nu wel allemaal kan. Een week geleden was het tegen Eupen nog gewoon triest, machteloos voetbal in eigen stadion. Het is onbegrijpelijk dat dit Standard, gisteren overigens nog zonder Agbo en Edmilson, moet knokken voor de 6e plaats in plaats van de eerste 3. Maar pas op, zaterdag speelt Standard in Lokeren. Niemand die vandaag kan zeggen welk Standard dat weer zal zijn.