Van Damme na dopingstraf: "Besef nu pas hoe mooi voetbal is"

In principe kan Van Damme komend weekend tegen Antwerp al zijn comeback maken, al wordt dat wellicht nog iets te hoog gegrepen. "Ik denk dat hij vrij snel in aanmerking zal komen om bij de 18 te horen", zegt Dirk Geeraerd, assistent-coach bij Waasland-Beveren. "Maar het zou straf zijn als hij zich ook meteen in de basis zou knokken. Daar lopen toch al enkele spelers die al maanden goed aan het spelen zijn."

Voor Geeraerd is Van Damme te streng gestraft. "Het waren ernstige feiten, maar het heeft te lang geduurd. Hij mocht met niemand van de club contact hebben, moest individueel trainen,... Hij werd behandeld als een misdadiger."

Ook al speelt hij niet, dan nog is Van Damme een toegevoegde waarde voor de Waaslanders, zo vindt Geeraerd. "Hij ligt zeer goed in de groep. We hadden met al die verschillende nationaliteiten iemand nodig om voor de ambiance te zorgen. Jo spreekt alle talen door elkaar. Moslim of katholiek, zwart of een andere kleur, dat maakt hem allemaal niet uit. Jo is Jo. Hij is echt."