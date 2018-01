De Laet: "Alsof ik nooit ben weggeweest"

Antwerp speelde vanavond 1-1 gelijk bij Charleroi. "Daar moeten we tevreden mee zijn", reageert Ritchie De Laet in gesprek met Sporza. "Met z'n tienen is het niet gemakkelijk, met z'n negenen kan je alleen maar aan verdedigen denken."

De Laet stond meteen in de ploeg. "Alsof ik nooit was weggeweest", lacht hij. "Elf jaar is lang natuurlijk. Er is veel veranderd, maar de groep en de trainersstaf hebben me goed ontvangen."

"Het is nog wat wennen. Ik heb nog maar drie keer meegetraind. Volgende week zal het weer wat vlotter gaan."