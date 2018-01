"Ik zal niets insinueren, maar Eupen zal zeker nog punten pakken"

"Ik zal misschien een open deur intrappen", zei Dennis van Wijk op het einde van het perspraatje na KV Mechelen-Moeskroen (0-2). "Ik mag dit eigenlijk niet zeggen, want dan is er weer commotie." Waarna Van Wijk toch zijn zegje deed.

"Kijk eens naar de programma's en de connecties. Wij hebben veel punten nodig om in eerste klasse te blijven, dat kan ik nu al zeggen. We hebben vorig jaar nog Kortrijk-Moeskroen gezien." Moeskroen verzekerde zich vorig jaar van het behoud na een controversiële overwinning tegen een zeer slap KVK.

"Ik zal niets insinueren, maar wij moeten in principe alleen naar onszelf kijken en punten pakken. Want ik weet zeker dat Eupen punten zal pakken. We moeten niet bankieren op uitslagen van een ander, want dan kun je eens achter je oren krabben."

"We hebben onszelf in een situatie gemanoeuvreerd waarbij we het momenteel niet meer in eigen handen hebben. Dat is het vervelende aan deze zaak. Op goodwill van een ander hoef je in Vlaanderen niet te rekenen. Maar ik heb ook in Wallonië gewerkt en daar zit het misschien een beetje anders."