Revaliderende Onyekuru duikt op in Anderlecht

Eind december liep het mis voor Henry Onyekuru. De huurling van Everton scheurde zijn mediale band in zijn knie. Volgens Anderlecht was een operatie onvermijdelijk, maar de Nigeriaan liet zich onderzoeken bij zijn moederclub Everton en vatte zijn revalidatie aan in Engeland.

Nu is de flankaanvaller weer opgedoken in Anderlecht. Op de Twitter-account van paars-wit poseert hij voor een foto. "Terug in Neerpede om te herstellen", luidt het. "Leuk om je weer te zien, Henry!" Hoelang Onyekuru nog buiten strijd is, is niet bekend.