Club onderhandelt met Besiktas over uitleenbeurt Kroaat Matej Mitrovic

Matej Mitrovic maakte vorige winter de overstap van een club in zijn thuisland naar Besiktas. De Turkse club legde 4,2 miljoen euro op tafel, maar de Kroaat kwam dit seizoen nog maar amper van de bank.

Besiktas bevestigde vandaag dat het gesprekken voert met Club Brugge over een uitleenbeurt van de verdediger. Mitrovic hoopt speelminuten te verzamelen in België in de hoop zo mee te mogen naar het WK met zijn land. Tijdens de kwalificaties mocht hij zes keer meespelen.

Een akkoord is er dus nog niet, maar bij Club Brugge is de 24-jarige verdediger zeer welkom. De ploeg van Ivan Leko heeft in de defensie immers regelmatig af te rekenen met blessures.