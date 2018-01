Van Wijk: "Hebben niet veel aan speeltuinvoetbal van Bandé"

"Deze nederlaag hebben we absoluut niet verdiend", vindt Dennis van Wijk. "Maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen en dan wordt elk foutje afgestraft. Bovendien zit het ons ook niet mee in de afwerking. We moeten echt heel hard werken om te scoren. Daar wringt het schoentje."

"Eigenlijk hebben we heel weinig weggegeven, maar we incasseren wel twee heel makkelijke goals. Dat moeten we absoluut vermijden. We hebben onszelf niet kunnen belonen. Dat is bitter. Als we aan 30 procent hadden afgewerkt, hadden we nog gewonnen. Zoveel kansen hebben we gehad."

"Ik moet wel zeggen dat het publiek magnifiek was. Zij hebben nooit opgegeven, dat maak je in het voetbal maar heel weinig mee. Daar krijg je koude rillingen van. Ik denk dat het publiek zich wel kon vinden in de manier waarop we gevoetbald hebben, met een groot hart."