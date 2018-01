Van Wijk: "Laten we hopen dat ik op tijd bij KV Mechelen ben gekomen"

Dennis van Wijk gaf vandaag zijn eerste training Achter de Kazerne, waar sinds gisteren de rode lantaarn hangt. "Ik zag een gretige groep", zegt de nieuwbakken coach van KV Mechelen.

"Ik heb in grote lijnen uitgelegd wat ik verwacht van de spelers. Het belangrijkste is dat ik weer vuur krijg in de ploeg."

"Ik heb in de voorbije jaren clubs gecoacht die in heel moeilijke situaties zaten. Regelmatig heb ik mijn missie volbracht, maar soms is het ook mislukt. Soms was ik op net op tijd bij de ploeg gekomen, soms iets te laat."

"Laten we hopen dat ik hier op tijd ben en dat we de scheve situatie kunnen rechtzetten. Ik heb in elk geval veel ervaring. Maar je hebt het niet altijd zelf in de hand."