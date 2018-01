KVM-voorzitter: "Paniekvoetbal? Als rode lantaarn moet je iets doen"

"We doen dit absoluut niet graag", zegt Johan Timmermans bij Sporza over de nieuwe trainerswissel bij KV Mechelen. "Dit is on-Mechels. We hebben dat woord de laatste weken al een paar keer moeten gebruiken."

"We houden van stabiliteit, maar nood breekt wet. We waren genoodzaakt om die maatregel te nemen. Wat Jankovic dan verkeerd gedaan heeft? Dat is een open deur intrappen: hij heeft veel te weinig punten gehaald."

"We stelden ook vast dat de spelers niet meer de begeestering hadden, de spirit die KV Mechelen kenmerkt. Als ik Jankovic dinsdag zag en hoorde na STVV, dan had ik de indruk dat hij het zelf niet meer wist en als het ware zelf de handdoek gooide."