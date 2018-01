Jacobs: "Ik heb tijdje onderhandeld met Genk, maar leeftijd is nadeel"

Is Anderlecht nog een titelkandidaat? "In voetbal weet je nooit", weet Jacobs. "Maar heel veel wedstrijden zijn er niet meer in de competitie. En de achterstand op Club is al vrij groot."

"Dan moet men de bedenking maken: kan Anderlecht op korte termijn nog veel veranderen aan de hele zaak? Misschien moet Anderlecht ervoor kiezen om te mikken op de 2e plaats, om zo de voorronde van de Champions League te halen. Maar zo’n ambitie mag een club als Anderlecht nooit uitspreken."