Van Wijk: vooral veel promoties, maar ook enkele degradaties

Uiteraard zijn er ook enkele tegenvallers in de trainerscarrière van Dennis van Wijk. In december 2007 werd hij bij STVV binnengehaald als redder, maar hij slaagde niet in zijn missie. Aan het einde van het seizoen tuimelde de club uit de 1e klasse.

In de loop van het volgende seizoen slaagde hij in de eindronde wel in een reddingsmissie bij Roeselare, waarmee hij in het seizoen 2009-2010 uiteindelijk toch degradeerde naar 2e klasse.

In 2015 liep het ook mis toen Cercle Brugge Van Wijk binnenhaalde voor Play-off III. Lierse bleek een maatje te groot, waardoor Cercle uit de Jupiler Pro League tuimelde.