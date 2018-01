"Wildwaterbaan mag niet te hevig zijn, want zo goed zwem ik niet"

Vorig weekend sleepte Anderlecht in Genk nog een 0-1-overwinning uit de brand. Vanhaezebrouck: "Ons voetbal daar was oké, al hebben we ook in Genk kansen weggegeven in de eerste helft. En: we speelden daar een halfuur tegen 10 man."

"Vandaag moesten we het zelf doen tegen een stevige organisatie met veel volk achterin. Dan heb je ingeniositeit nodig van spelers die met een flits of individuele actie het verschil kunnen maken. Maar die hebben we op dit moment niet."

"De voorzetten kwamen wel, maar hoe wij positie kiezen in de 16... Zo is het heel moeilijk om te scoren. We scoren niet toevallig op eens stilstaande fase."

"Het is gewoon wachten tot er nog iets beweegt qua transfers op offensief vlak. Als er niks gebeurt, zal het elke week opboksen zijn tegen organisaties en vrees ik dat we nog vaak overwicht zullen hebben, maar de opening niet zullen vinden of forceren."