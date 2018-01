Verrassing in Mechelen: Van Wijk vervangt Jankovic bij degradatiekandidaat

Het degradatiespook kwam na de nieuwe nederlaag gisteren tegen STVV akelig dichtbij in Mechelen. Het bestuur van de club heeft daarom actie ondernomen. Aleksander Jankovic werd bedankt voor bewezen diensten. Die was er pas sinds 1 november aan de slag. Hij nam toen het roer over van Yannick Ferrera.

Maar Jankovic kon het tij niet keren. Hij pakte in de competitie al vijf matchen op een rij geen punt meer en KVM had al 500 minuten geen doelpunt meer gemaakt.

De nieuwe redder in nood heet Dennis van Wijk. De Nederlander werd enkele dagen geleden pas aan de kant geschoven bij Roeselare na matige resultaten en een onenigheid met het bestuur over het opstellen van een bepaalde speler. In Mechelen tekent hij een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op nog een extra seizoen.

De nieuwe trainer staat morgenvroeg meteen voor de spelersgroep. Vrijdag staat hij al langs de lijn tijdens de match tegen Moeskroen. Hij neemt ook Fred Vanderbiest, ook al zijn assistent bij Roeselare, mee naar Mechelen.