STVV-manager Philippe Bormans stapt op

Bormans (30) zelf wil en mag niet communiceren, want de Japanners willen dat pas volgende week doen of ten vroegste in het weekend na afloop van de derby in Genk.

De vraag is nu: wie zal er communiceren? Ik vraag me af wie de rol van ‘gezicht’ krijgt toebedeeld. De meeste Japanners die op Stayen rondlopen spreken geen of gebrekkig Engels en weten eigenlijk niet wat er speelt.

Dat Bormans nu zelf al opstapt, is eigenlijk een kaakslag op hun visie bij de intrede. Toen klonk het nog dat ze niet aan de eigenheid van de club en streek zouden komen en dat de Japanse toets ter versterking kwam. Dit lijkt evenwel toch anders uit te draaien, want dat de belangrijkste werknemer van STVV nu al voor een andere weg kiest, doet toch anders vermoeden.

Het kan niet anders dan dat er een stijlbreuk aankomt in afkomst, werkwijze en HR. Bormans was en is er niet de man naar om te vluchten. Maar als hij voelt dat de Japanse visie niet strookt met zijn ideeën is zijn beslissing best begrijpelijk.