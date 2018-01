Aantal eersteklassers gekant tegen het kunstgras van STVV

Het kunstgrasveld van STVV is een aantal clubs uit de eerste klasse een doorn in het oog. Sint-Truiden speelt als enige club uit de hoogste afdeling op kunstgras, wat telkens een aanpassing vergt van zijn tegenstanders.

In de wandelgangen van een aantal clubs is te horen dat één keer per seizoen nog draaglijk is, maar dat een eventuele (structurele) deelname van STVV aan POI zou betekenen dat elke club er twee keer per seizoen op bezoek moet.

Dat leidt tot wrevel bij een aantal clubs, omdat ze vinden dat er dan niet met gelijke wapens gestreden wordt.

Bij STVV zijn ze niet tevreden met de kritiek van de andere clubs. De club zegt over een uitstekende mat te beschikken en het nut van de discussie niet in te zien.