"KV Mechelen speelt momenteel het slechtste voetbal van België"

"We speelden wel agressief, maar dat was meer uit frustratie. We kwamen vaak te laat. Op vlak van fysieke impact, inzet en duels was STVV de betere ploeg. Wij speelden altijd uit de reactie en niet vanuit onze eigen actie. Dat is niet goed voor een ploeg die voor zijn leven vecht."

"Na een aantal balverliezen in het eerste kwartier was het vertrouwen weg. Dat is logisch gezien de moeilijke situatie. Maar als je een probleem hebt met de opbouw dan moet je antwoorden met agressief spel. Dat was niet voldoende vandaag."