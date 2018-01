Vanden Stock: "Alle spelers houden om Club nog bang te maken"

Roger Vanden Stock werd vandaag tot ereburger van Anderlecht gekroond. Op 1 maart geeft hij het voorzitterschap bij RSC Anderlecht door aan Marc Coucke.

"Het is een moeilijk transferperiode, want je moet 2 keer nadenken voordat je een beslissing neemt, zegt Vanden Stock. "We moeten proberen alle spelers te houden om Club Brugge nog bang te maken."

Dus ook Trebel en Dendoncker, die op belangstelling kunnen rekenen van andere teams. "Dendoncker verontrust me het meest", zegt Vanden Stock. "Maar we zullen er alles aan doen om hem bij ons te houden."