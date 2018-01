Stond Vormer buitenspel bij late gelijkmaker? "Dit is toch kolder!"

Ook in Extra Time werd de fase eens onder het vergrootglas gelegd. "De lijn is eigenlijk niet juist getrokken", zegt Filip Joos. "De lijn moet worden getrokken aan de tip van de schoen van de verdediger. Dan zien we dat Vormer geen buitenspel staat, of misschien een kniehaar."

"Het ideaal van de FIFA is dat die lijn een muur wordt, maar dan zijn er veel meer camera's nodig. Dan zie je letterlijk of er iemand een teen buitenspel staat."

Voor Jan Mulder hoeft al die commotie niet. "Dit is toch kolder. Het wordt hilarisch met de buitenspelregel", zei hij. "Maar het is wel heel beslissend", countert Wesley Sonck nog.