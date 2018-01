Leko: "In het begin dachten mijn spelers: "Wie is Ivan Leko?""

Leko: "Ik geniet elke dag als trainer." Leko: "Ik geniet elke dag als trainer."

Ivan Leko is in zijn eerste seizoen als trainer van Club Brugge bezig aan een straf parcours. In Extra Time liet de Kroaat eens in zijn trukendoos kijken. "Ik zeg altijd tegen mijn spelers en staf: 'If you dream, dream big.".