Pro League: "Zelf VAR-installatie aankopen is zinloos"

Na het late gelijkspel tegen Club Brugge, waarbij er discussie was over de 2-2 van Club, had Paul Gheysens geopperd om de kosten voor de installatie van de VAR-apparatuur zelf te betalen.

"Dat is niet aan de orde", luidt de reactie van de Pro League. Elke ploeg speelt dit seizoen 3 thuis- en uitwedstrijden met het VAR-systeem. "Dat is zo afgesproken binnen de Pro League en in samenspraak met de IFAB (International Football Association Board)."

"Dit is een internationaal testjaar, we hebben geen toestemming om meer wedstrijden met de VAR te spelen. Het is dan ook zinloos zelf de apparatuur aan te kopen. Antwerp kent die afspraak", zegt Pro League-voorzitter Pierre François.

Later werd overeengekomen dat ook de 30 wedstrijden van Play-off I, de finale van Play-off II, de barragematch voor Europees voetbal, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B) een beroep kunnen doen op de videoref.