Stof tot nadenken: Hanni vitaal voor puntenaantal Anderlecht

Sofiane Hanni is sinds zijn transfer naar Anderlecht in de zomer van 2016 geregeld kop van Jut bij een deel van de Brusselse fans. De fans verwijten hun aanvoerder zwakke wedstrijden, een passieve houding of een gebrek aan leiderschap.

Verdedigbare argumenten in heel wat competitieduels van de Algerijn dit seizoen. Maar uitgerekend Hanni trok Anderlecht zondagavond wel over de streep tegen Racing Genk. En dat is ondertussen geen toeval meer, zo tonen de statistieken. Geen enkele speler in de Jupiler Pro League levert zijn club dit seizoen meer punten op dan Hanni.

Tegen Genk voegde Hanni zijn 5e competitiegoal toe aan de 6 assists die hij al gaf. In totaal was de aanvoerder van Anderlecht dus betrokken bij 11 doelpunten. Die 11 goals leverde Anderlecht al 15 punten op, op een totaal van 43.

Geen enkele speler is op die manier "invloedrijker" voor zijn ploeg dit seizoen. Topfavoriet voor de Gouden Schoen, Ruud Vormer, bijvoorbeeld was dit seizoen al betrokken bij 23 goals van Club Brugge. Alleen is Club minder afhankelijk van zijn aanvoerder. Die 23 goals leverden 12 punten op 54 op.