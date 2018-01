Joris Ide, compagnon van Coucke, verzet zich ook tegen Club-stadion

Joris Ide bezit meer dan 50 hectare gronden waar het nieuwe stadion van Club Brugge zou komen. Om die bouwplannen te kunnen realiseren, moet het gebied een andere bestemming krijgen. De Tijd weet dat Ide bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend heeft tegen die nieuwe bestemming.

Hij verzet zich tegen de onteigeningsplannen die met het ruimtelijk plan goedgkeurd zijn. Volgens Ide rechtvaardigt de bouw van een stadion door een privébedrijf (Club Brugge is in handen van Bart Verhaeghe) geen onteigening in het algemeen belang.

Het verzet van Joris Ide, die samen met Marc Coucke achter de overname van Anderlecht zit, is opmerkelijk in die zin dat Coucke gisteren nog opgeroepen had om elkaar een stadion te gunnen. Het bedrijf Joris Ide is ook al enkele jaren sponsor van Club Brugge, maar Ide zelf is niet langer eigenaar van het bedrijf dat nog altijd zijn naam draagt.