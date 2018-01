Rapport van de "nieuwkomers": Tsjakvetadze, Gaboelov, Christiansen...

Giorgi Tsjakvetadze is geen echte nieuwkomer bij AA Gent. Hij arriveerde in de zomer en mocht in de topper tegen Club Brugge al invallen in de 82e minuut. Maar zondag tegen Lokeren kreeg hij pas echt voldoende tijd om te tonen waarom clubs als Bayern München en Tottenham naar hem zouden informeren.

Tsjakvetadze was de grote meevaller onder de onvertrouwde gezichten. Met zijn tweede actie leidde hij de 1-0 in en ook zijn doelpunt mocht gezien worden. Het Georgisch talent bewees over een goede individuele actie te beschikken, maar het was ook niet zo dat er een golf van opwinding door het stadion ging bij elk balcontact. Het aantal splijtende acties bleef beperkt.

Het is nog moeilijk in te schatten wat zijn beste positie is. Als Kalu (geschorst) terugkeert, zal Tsjakvetadze zijn plaats wellicht opnieuw verliezen. Voor een basisplaats wordt het knokken.