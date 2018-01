"Kleurloos seizoen Anderlecht? Puur door financieel eigenbelang vorige eigenaars"

Als je Ganvoula, die gebuisd is bij KV Mechelen, moet opstellen als diepe spits, dan geeft dat te denken

Saief lijkt een meevaller en Anderlecht lijkt nu ook fysiek meer klaar voor het voetbal dat Vanhaezebrouck wil spelen.

Maar de kern blijft beperkt. Als je Ganvoula, die gebuisd is bij KV Mechelen, moet opstellen als diepe spits, dan geeft dat te denken.

Anderlecht heeft weinig manoeuvreerruimte door het vacuüm waarin het zit door de overname van Marc Coucke.

Als het toch een kleurloos overgangsseizoen wordt, dan is dat de exclusieve verantwoordelijkheid van de vorige aandeelhouders, die om fiscale redenen, puur financieel eigenbelang, de club per se in het midden van het seizoen wilden verkopen.

Dan verkochten ze de club ook nog eens aan Coucke, die met KV Oostende al een club heeft. Hierdoor kan hij reglementair niets doen op dit moment. Als de supporters straks ontevreden zijn, moeten ze dus wel de juiste persoon met de vinger wijzen.