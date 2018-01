Vandenbempt over vete Verhaeghe-Gheysens: "Dit is een wraakactie"

Gheysens heeft de bouw van het stadion met minstens een paar maanden vertraagd met zijn klacht tegen het GRUP. Op de allerlaatste dag dat dit mogelijk was dan nog.

Ze mogen zeggen wat ze willen, maar dit is niets minder dan een wraakactie van Ghelamco. Want Verhaeghe is altijd een openlijke tegenstander van het Eurostadion geweest, dat Gheysens wou bouwen in Brussel.

Bij Ghelamco zijn ze er ook 100% zeker van dat Verhaeghe het verzet in Brussel via zijn politieke vriendjes heeft georkestreerd. Nu lappen ze hem gewoon hetzelfde. Gheysens heeft er geen enkel belang bij om die ontwikkeling in Brugge tegen te houden, behalve het boycotten van een tegenstander. Dat vind ik intriest.

Gevraagd naar een motivatie van voor zijn klacht kwam hij ook niet verder dan "niets speciaals". Het bestuur van Club werd op de Bosuil ook weggestoken in een loge en werd niet ontvangen door gastheer Gheysens. Allemaal weinig fraai.

Als al die rijke industriëlen hun privéoorlogjes in het voetbal komen uitvechten, staan we er niet goed voor.