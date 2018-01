Antwerp na discutabele beslissing ref: "We willen betalen voor permanente installatie videoref"

Protest bij Antwerp na de 2-2, maar het zal niet baten. Protest bij Antwerp na de 2-2, maar het zal niet baten.

De late gelijkmaker van Vormer, mogelijk vanuit buitenspelpositie, ligt Antwerp zwaar op de maag. "Het is onbegrijpelijk dat er voor zulke matchen geen videoref is", klinkt het bij de club. Eigenaar Paul Gheysens wil daar verandering in brengen.