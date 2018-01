Gheysens reageert op tweet van Coucke: "Het is ieder voor zich"

Na de topper tussen Antwerp en Club Brugge sprak een Sporza-journalist de sterke man van Ghelamco en Antwerp aan. Hieronder vindt u het gesprek tussen de twee letterlijk uitgetikt:

Sporza: Wat vindt u van de tweet van Marc Coucke?

Gheysens: "Ik weet niet wat Coucke aan het vertellen is."

Voelt u zich aangesproken? Want het zijn harde woorden.

Gheysens: "Dat is niet belangrijk. Het is elk voor hem, denk ik, vandaag ("Het is ieder voor zich vandaag de dag")."

Maar het Belgische voetbal heeft baat bij goeie stadions, dat weet u ook.

"Ik ben de eerste daar voor, hé."

Waarom onderneemt u juridische stappen tegen het stadion van Club Brugge?

"Ooh, maar dat ben ik niet alleen. Dat zijn er veel."

Wat is het motief?

"Och, niks speciaals."

Begrijpt u dat mensen zeggen dat u het Bart Verhaeghe niet gunt?

"O neen, neen, neen. Misschien is dit een aanzet tot een consensus of een gesprek."

Denkt u dat?

"Dat hangt van goeie tegenpartijen af."