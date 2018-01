"Als we elkaars stadions eens gunnen! Stop jaloezie en onderkruiperij!"

De boodschap van Coucke komt een dag nadat bouwbedrijf Ghelamco beroep aangetekend heeft tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse Regering goedkeurde voor de zone waar Club Brugge een nieuw stadion wil bouwen.

Ghelamco is het bedrijf van Paul Gheysens, de sterke man van Antwerp FC. Ghelamco had graag het Eurostadion in Brussel gebouwd, maar die plannen lijken op een dood spoor te zitten. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, zelf ook een projectontwikkelaar, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen voorstander is van een nationaal stadion in Brussel.

Met hun woorden en/of acties werkten de twee ondernemers elkaars plannen met andere woorden tegen. De tweet van Coucke lijkt impliciet aan hen gericht. Coucke wordt vanaf maart voorzitter van Anderlecht. Ook paars-wit droomt op termijn van een nieuw stadion.