Dury: "Tournée générale als we bovenaan rechterkolom eindigen"

Na de zege tegen KV Mechelen was Francky Dury naar eigen zeggen gematigd positief. "Als je na 21 wedstrijden op de 14e plaats staat, moet je met alles rekening houden", zegt hij. "Als je bijvoorbeeld de volgende 2 wedstrijden opnieuw geen punten pakt en zij winnen, dan staan ze er weer bij. Maar we zijn toch 3 punten uitgelopen op Eupen. Ik zit liever in die situatie dan omgekeerd."

"Ik vind dat we er vandaag heel goed mee omgegaan zijn. We hebben heel volwassen gespeeld. De aanwezigheid van Derijck, Marcq en Harbaoui betekent heel veel voor ons. Dat zijn jongens met ervaring, die de Belgische competitie kennen, die weten wat een verplaatsing naar KV Mechelen inhoudt."

Valt de druk nu wat weg met de eerste zege in bijna 3 maanden? "Ik hoop het. Ik ben een bevoorrechte coach, omdat ik al heel lang op de club werk. Een andere coach kon al 2 keer ontslagen zijn: bij 2 op 18 en bij 2 op 21."

"Ik besef dat het van ons moet komen. Ik heb dat ook op stage gezegd tegen de spelers: wij zijn verantwoordelijk voor de situatie, dus wij moeten ons er ook uit werken. We moeten niet kijken naar een ref, een tegenstander, supporter of de media. Als ze zeggen dat we niet goed zijn, is dat ook zo."