Timmermans: "We moeten leren omgaan met het degradatiespook"

"Ik denk dat de degradatiekandidaten herleid zijn tot 2: KV Mechelen en Eupen. Hoe spijtig dat ook is. Maar we mogen het hoofd niet laten hangen. We moeten de knop omdraaien."

"Dat de spelers slap begonnen aan zo een belangrijke match? Ik weet niet of we slap begonnen. Ik denk dat er veel stress en zenuwachtigheid in de ploeg zit. We moeten leren omgaan met het degradatiespook. Dat weegt op de groep, denk ik."

Op 10 februari komt Eupen op bezoek. Een wedstrijd die aangeduid zal staan in de agenda's van alle KVM-fans. "Dat wordt een heel belangrijke match. Maar als je ziet dat Eupen het dit weekend Standard moeilijk maakt, dan mogen we niet de pretentie hebben te zeggen dat we Eupen thuis wel zullen wegspelen."

"Voor die wedstrijd spelen we gelukkig nog heel wat andere matchen. Laat ons hopen dat we tegen dan wat extra punten hebben. Dat Pocognoli in de 92e minuut voor Standard de 3-2 maakte tegen Eupen, was wel een opluchting. Dat geef ik toe."