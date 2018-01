Club zal langer moeten wachten op nieuw stadion, Ghelamco in beroep tegen GRUP

Er speelt achter de schermen trouwens wel meer, beweren kwatongen. Ghelamco wilde namelijk graag het Eurostadion bouwen, maar de UEFA trok de kandidatuur van België in door de vergunningensoap rond het stadion. Onder meer Bart Verhaeghe was een felle tegenstander van het nieuw te bouwen stadion in Brussel.

Landuyt: "We kunnen er maar van uitgaan dat het bedrijf te goeder trouw zijn eigen belangen probeert te verdedigen. Laten we hopen dat dat de drijfveer is en geen andere." Zoals rancune? " Dat zou bijzonder pijnlijk zijn."

"Het is nu zaak - zoals we al jaren doen - om geen politieke discussie over dit dossier te voeren. Er is een algemene ruime politieke consensus. Alleen de administratieve weg laat toe dat sommigen nog individuele belangen hoger stellen dan het algemeen belang. De stad moet al jaren en maanden al die procedures letterlijk uitzweten."