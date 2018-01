Ex-KBVB-kopstuk Bob Madou wordt senior marketing partner bij Club Brugge

Op de nieuwjaarsreceptie van Club Brugge liet voorzitter Bart Verhaeghe weten dat hij hoopt in 2018 een stukje op te schieten met de bouwplannen die al een tijdje aanslepen.

"We staan voor een belangrijk jaar, niet alleen op het veld. We mikken om voor de zomer te beginnen bouwen aan ons nieuw trainingscomplex (in Westkapelle, red). Dat is welgekomen."

"In het stadiondossier willen we graag wat voortdoen, maar we laten eerst de bevoegde instanties hun werk doen. De bedoeling is om zo snel mogelijk onze supporters een nog betere ervaring te bieden in een moderne infrastructuur."