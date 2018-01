"Stanciu geloofde dat hij het kon keren, maar het is niet gelukt"

"De man van 10 miljoen euro": werd die last te zwaar voor de schouders van Nicolae Stanciu? "Dat was in het begin wel het geval. Toen je met Nicolae daarover sprak, merkte je dat hij daarover een verantwoordelijkheidsgevoel had. Maar hij was wel een voorbeeldige prof en hij heeft altijd keihard gewerkt om in de basis te geraken."

Speelde Stanciu bij zijn andere clubs dan een ander soort voetbal? "In die ploegen was hij de echte nummer 10 en speelde iedereen in zijn functie. De coach gaf hem veel vrijheid bij Steaua. Maar hier is het vertrouwen weggegaan en dan is Nicolae in een neerwaartse spiraal terechtgekomen."

"Hij zat er wel mee. Hij had het beste voor. Ik voelde bij hem ook altijd de hoop en het geloof dat hij het kon keren, maar dat is niet gelukt. Ik hoop dat het wel lukt in Praag."