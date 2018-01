VIDEO: Stanciu is gearriveerd in Praag voor medische keuring bij Sparta

Samen met de rest van de Anderlecht-selectie tekende Nicolae Stanciu woensdagmiddag nog present op het Autosalon. Het is mogelijk een van de laatste keren geweest dat de Roemeen zijn ploegmaats zag, want woensdagavond arriveerde hij in Praag om zijn langverwachte transfer naar Sparta af te ronden.

De Roemeen ging in Praag op de foto met een medewerker van de luchthaven en zijn manager postte op haar Instagram-profiel een foto met het bijschrift #spartapraag. Volgende de Tsjechische pers wordt de middenvelder donderdag medisch gekeurd bij Sparta Praag.