Sels op het autosalon: "Ik kreeg altijd de boetes van Saïef toegestuurd"

Terwijl zijn spelers de tijd nemen om handtekeningen uit te delen, probeert de coach van Anderlecht zijn team met een auto te vergelijken.

"Anderlecht zie ik op dit moment als een terreinwagen. We hebben wel wat ruw terrein voor ons. Het pad dat we moeten afleggen is niet altijd even vlak, eerder moeilijk. Dan ben je best met een stevige terreinwagen."

"Of Club Brugge dan een racewagen is? Ik heb de wedstrijd van Club tegen Charleroi niet gezien, dus ik kan er niets over zeggen. Dat Mazzu zegt dat Club kampioen wordt is niet verrassend. Ik denk dat 90 procent van de mensen dat zal zeggen."

"Ik zeg dat we ons nu niet moeten focussen op de titel omdat we andere katten te geselen hebben. Dan zullen de resultaten wel uitwijzen of we nog kunnen focussen op de titel."