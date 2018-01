Kapitein Seck volgt Clement van Waasland-Beveren naar Genk

De 28-jarige Seck kwam in de zomer van 2016 naar Waasland-Beveren. Hij kwam toen over van de Franse tweedeklasser Auxerre. Op het einde van dit seizoen was hij einde contract op de Freethiel, maar hij verlaat de club dus een half jaar eerder.

Hij volgt zijn ex-coach Philippe Clement naar Genk. Voor Genk is de Senegalees de eerste wintertransfer. Bij Waasland-Beveren zal hij alleszins gemist worden want Seck stond dit seizoen al elke wedstrijd aan de aftrap, in de beker en de competitie, en droeg bovendien de kapiteinsband.