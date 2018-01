"De verrassingen zijn een trainer en RSCA. Club wordt kampioen"

Bij Club Brugge heeft hij heel goed opgelet en met zijn ogen gestolen. Hij heeft veel geleerd van Michel Preud'homme. Hij kan een groep en spelers goed inschatten. Voeg daar een aantal spelers als de Japanner Morioka aan toe die hij juist gebruikte en vertrouwen gaf.

Beveren, dat was elk seizoen knokken, overleven, overal een puntje sprokkelen en er zo zien in te blijven. Clement heeft Waasland-Beveren anders leren spelen: in plaats van op de 0 te mikken en daarna een aanval in elkaar proberen te boksen, spelen ze nu om kansen te creëren en meer goals te maken dan de tegenstander. Dat is straf, want die spelersgroep loopt niet over van het toptalent.

Met Waasland-Beveren beter doen dan die 5e plaats waar ze op een bepaald moment stonden, kan niet. Clement voelde trouwens dat in het bestuur mensen met onrealistische verwachtingen rondliepen. Nu, na zijn vertrek richting Genk, staan ze op de 10e plaats.

Ik begrijp dat hij vertrokken is, ook al omdat de trein voor hemzelf na dit seizoen misschien gepasseerd zou zijn. Plus: als er toch nog wat spelers zouden vertrekken in de wintermercato is het in Beveren vanaf 0 herbeginnen. Bij Genk kan Clement dan weer alleen maar beter doen, want die stonden er echt niet goed voor.